Движение по Владивостокской улице ограничат в Хабаровске 9 декабря

Чистить Владивостокскую улицу начнут в 9:00 утра
Фото: Администрация Хабаровска
Владивостокскую улицу в Хабаровске будут чистить ото льда и снега 9 декабря. Водителей просят убрать машины. Об этом сообщили в администрации города.
Чистить Владивостокскую улицу начнут в 9:00 утра. Движение здесь на время уборки будет ограничено. Снегоуборочную технику будут сопровождать сотрудники ГИБДД.
- Управление дорог и внешнего благоустройства убедительно просит хабаровчан утром 9 декабря убрать припаркованные автомобили и выбрать альтернативные пути следования, - добавили в мэрии.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru