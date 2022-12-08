Движение по Владивостокской улице ограничат в Хабаровске 9 декабря

Чистить Владивостокскую улицу начнут в 9:00 утра Фото: Администрация Хабаровска

Владивостокскую улицу в Хабаровске будут чистить ото льда и снега 9 декабря. Водителей просят убрать машины. Об этом сообщили в администрации города.

Чистить Владивостокскую улицу начнут в 9:00 утра. Движение здесь на время уборки будет ограничено. Снегоуборочную технику будут сопровождать сотрудники ГИБДД.

- Управление дорог и внешнего благоустройства убедительно просит хабаровчан утром 9 декабря убрать припаркованные автомобили и выбрать альтернативные пути следования, - добавили в мэрии.

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