Директор фирмы в Магадане сокрыл 11 миллионов рублей, чтобы не платить долги по налогам

53-летний директор фирмы накопил «хвостов» на 3,7 миллиона рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

Жителя Магадана осудили за сокрытие денег, за счет которых он должен был покрыть долги по налогам и страховым взносам. 53-летний директор фирмы накопил «хвостов» на 3,7 миллиона рублей. Счета компании были арестованы.

Чтобы деньги от партнеров поступали не на арестованные счета, директор направил в адрес двух предприятий письма. В них мужчина указал, чтобы коллеги переводили платежи по договорам на счета его контрагентов. С апреля по август 2021 года таким образом партнеры перевели более 11 миллионов рублей.

Счета предприятия-должника оставались без пополнения. Государственные органы не могли взыскать долги по налогам и страховым взносам. Ответственные ведомства ситуацией заинтересовались, провели проверку и вскрыли махинацию.

- Уголовное дело было заведено по статье «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов в крупном размере». Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа. По иску прокурора в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в доход федерального бюджета взыскано 3,7 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Магаданской области.

Приговор суда вступил в законную силу.

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