Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев проинспектировал стройки детского сада и двух поликлиник

Детская поликлиника в микрорайоне «Прибрежный», амбулатория в Виноградовке и детсада в селе Матвеевка вскоре примут первых посетителей Фото: Правительство Хабаровского края

Детская поликлиника в микрорайоне «Прибрежный», амбулатория в Виноградовке и детсад в селе Матвеевка вскоре примут первых посетителей. Учреждения заработают в ближайшие несколько месяцев, некоторые откроются до Нового года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

ПОЛИКЛИНИКУ ЖДАЛИ

Детская поликлиника в микрорайоне «Прибрежный» примет пациентов в феврале 2023 года. К учреждению относится свыше 22 тысяч ребятишек. Учреждение рассчитано на 400 посещений в смену. В начале декабря из-за повышения цен на стройматериалы появился риск заморозки стройки. Край получил дополнительные 105 миллионов рублей из резервного фонда федерального правительства на завершение возведения.

В поликлинике предусмотрен дневной стационар на десять коек, консультативно-диагностическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория. Также здесь откроются отделения восстановительной медицины и медико-социальной помощи, а также центр здоровья детей. Сейчас на объекте идет монтаж медоборудования.

АМБУЛАТОРИЯ

Сроки сдачи единственной амбулатории в Виноградовке также переносились. В ноябре 2022 года ее успешно ввели в эксплуатацию. Учреждение рассчитано до 50 посетителей в смену. Здесь есть кабинеты участковых терапевта и педиатра, акушерки, неотложной помощи, процедурная, прививочная, палаты дневного стационара и так далее.

- Несмотря на то, что были выявлены существенные проблемы с проектом, строителям удалось исправить ошибки и мобилизоваться, чтобы завершить объект как можно скорее. В ближайшие месяцы амбулатория заработает. К ней прикреплено свыше трех тысяч граждан, проживающих здесь и в близлежащих населенных пунктах, - сообщил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

В амбулатории установлены кислородный ингалятор, дефибриллятор, портативный аппарат для искусственной вентиляции легких, электрокардиограф, спирометр, укладки для оказания помощи при остром коронарном синдроме и при желудочно-кишечном кровотечении.

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ САД

Детский сад на 110 мест в Матвеевке планировали сдать в 2021 году. Но подрядчик в срок не уложился, поэтому с ним расторгли контракт. Новая организация обещает сдать объект к Новому году. Основные строительные работы здесь окончены, идет внутренняя отделка и монтаж инженерных сетей.

В селе живет более 250 малышей, 40 из них ходят в детский сад в соседнем Тополево. Новый объект сможет принять ребят уже в марте 2023 года, после прохождения всех требуемых процедур лицензирования.

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