Погода в Хабаровске 9 декабря обещает быть без осадков Фото: Никанор ШУЛЬЦ

Погода в Хабаровске 9 декабря обещает быть без осадков. Температура ночью -18 -20 градусов, днем - от -10 до -12 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

В южных районах тоже без осадков. Ночью столбики термометров покажут -16 -21 градус, днем будут в пределах -6 -11 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Без осадков и в центральных районах края. Температура ночью от -16 до -34 градусов, днем - около -6 -21 градуса. Ветер западный, юго-западный, 2-13 метров в секунду.

На севере региона преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до -12 -27 градусов, днем будет в районе -13 -32 градусов. Ветер различных направлений, 2-12 метров в секунду. В Тугуро-Чумиканском районе ожидаются порывы 16-21 метр в секунду.

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