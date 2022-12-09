Хабаровчане, кто еще не купил подарок ребенку? «Галамарт» спешит на помощь

Если для родителей Новый год – это пусть и приятные, но хлопоты, то для детей это бесконечный праздник, наполненный сказкой, мерцанием гирлянд, запахом мандаринов и, разумеется, подарками. Малыши точно знают, что им нужно: все и побольше. Традиционно в этом вопросе родителям приходит на помощь народный магазин «Галамарт». Игрушки - для детей, огромная экономия – для родителей.

10 декабря в хабаровских магазинах «Галамарт» пройдет акция «Второй товар за 1 рубль» на детские товары. И, если вы хоть раз были в этом красочном магазине, то знаете: ассортимент здесь весьма обширен.

Для развития творческих навыков – аппликации, раскраски, наборы для рисования, шариковый пластилин с незастывающей формулой и еще много того, что займет малыша надолго и с пользой.

Для девочек – очаровательные куклы, а к ним – все необходимое, включая мебель и посуду. Для мальчиков – роботы-трансформеры, захватывающие автотреки и конструкторы серии «Робототехника», которые увлекут ребенка, а также дадут представление о физике и логике.

И уж точно никого не оставят равнодушным радиоуправляемые машины: мощные, в стильном дизайне, они умеют даже взбираться по лестнице и выполнять разные трюки. Настоящие монстры на дорогах!

Также вы найдете в «Галамарте» настольные игры и пазлы, мягкие игрушки, книги, головоломки и многое другое. Начните эту субботу правильно – с суперщедрой акции от «Галамарта»!

Адреса магазинов «Галамарт» в Хабаровске:

ул. Волочаевская, 17/1;

ул. Стрельникова, 8а;

ул. Большая, 88, ТЦ «Горизонт»;

ул. Карла Маркса, 202, ТЦ «Стрелка»;

ул. Шкотова, д. 4, ТЦ «Юбилейный»;

ул. Суворова, 25, ТЦ «Южный парк».

8 800 25 000 25

www.galamart.ru

*Акция «Вторая игрушка за 1 рубль» действует 10 декабря 2022 г. в розничных магазинах «Галамарт» в Хабаровске.