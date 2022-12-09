В Хабаровском крае проходит неделя ответственного отношения к здоровью
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае проходит всероссийская акция - неделя ответственного отношения к здоровью. Она направлена на выявления рисков развития хронических болезней среди жителей разных регионов, которые могут повлиять на продолжительность жизни людей. Самыми популярными из таких являются повышенный сахар крови, повышенное артериальное давление и вредные привычки.
- Диспансеризацию рекомендуется проходить один раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно после 40 лет. Важно соблюдать эти рекомендации, так как при плановых осмотрах и обследованиях можно вовремя выявить риски развития серьезных патологий, например, развитие болезни системы кровообращения, злокачественных новообразований, - рассказал Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.
Первым этапом диспансеризации пациенты проходят анкетирование, измеряют давление и уровень глюкозы и холестерина. Во вторую очередь жителям делают скрининг на онкомаркеры, флюорографию, ЭКГ. Женщин также осматривает гинеколог.
Обследования входят в перечень услуг по ОМС. Для прохождения диспансеризации можно прийти в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и СНИЛС.
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