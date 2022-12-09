Строительство всех социальных объектов по нацпроектам завершится в Хабаровском крае в 2023 году Фото: Вячеслав Реутов

В Хабаровском крае в будущем году закончат строительство всех социальных объектов по нацпроектам. Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, лично проинспектировал ход работ и готовность зданий к эксплуатации. Объекты возводят в рамках проектов «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Демография».

Губернатор посетил поликлинику в «Прибрежном», амбулаторию в Виноградовке и детсад в Матвеевке. Все три объекта находятся на разной стадии готовности. Детскую поликлинику откроют в феврале 2023 года. Она рассчитана на 400 посетителей в смену, к ней будут прикреплены около 22 тысяч детей. Амбулаторию сдали в ноябре 2022 года. Медучреждение уже обеспечено кадрами, а также оборудованием. Детский сад прошел нелегкий путь, его должны были сдать в эксплуатацию еще в 2021 году

- Год назад я был на этой стройплощадке. В итоге с недобросовестным подрядчиком пришлось расторгнуть контракт. А сегодня здесь новая организация, именно она сдаст объект к Новому году. Детсад в Матвеевке тоже очень ждали. Его появление, безусловно, улучшит социальное самочувствие и повысит комфорт жизни граждан, - сказал Михаил Дегтярев.

Сейчас работы в детсаду полностью закончены, проводится отделка помещений, закупка техники и мебели. Дети смогут пойти в него уже в марте 2023 года. Все это стало возможным благодаря плодотворной работе Михаила Дегтярева, в частности благодаря получению дополнительного финансирования из федерального центра.

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