Проект межвузовского кампуса в Хабаровске прошел отбор федерального конкурса Фото: Андрей Терехин

Проект межвузовского кампуса на базе ТОГУ прошел отбор конкурса от министерства науки и высшего образования России. Он создан для реализации поручения Владимира Путина по созданию современных студенческих кампусов по всей стране.

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, поблагодарил федеральное правительство за поддержку проекта. План включает строительство масштабного комплекса на базе крупнейшего хабаровского вуза.

- Создание межвузовского кампуса на Дальнем Востоке для нас - флагманский проект. Он будет включать в себя строительство очень большого комплекса - 151 тысяча квадратных метров новых учебных корпусов, лабораторий, конгресс-центра, общежитий. Кампус станет крупнейшим в макрорегионе. Здесь будут учиться более 30 тысяч студентов, - рассказал Михаил Дегтярев.

Общежитие сможет вместить две с половиной тысячи студентов, часть мест будет зарезервирована для преподавателей и ученых. Губернатор отметил, что проект планируется завершить в установленный срок. Госэкспертиза закончится в марте 2023 года, а летом начнется строительство. Сдать объект планируют в 2026 году.

Отбор, кроме Хабаровска, прошли Пермь, Самара, Южно-Сахалинск, Архангельск, Тюмень, Иваново, Великий Новгород, а также федеральная территория «Сириус». Как отметил Михаил Мишустин, премьер-министр России, на конкурсе из около 40 заявок отобрали девять. Кампусы станут удобным пространством для студентов и аспирантов, которые смогут реализовать свой потенциал. Объекты будут оснащены лабораториями и комфортными условиями для учебы и жизни.

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