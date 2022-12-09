В Хабаровском крае проходит «Спортивная зима» Фото: Правительство Хабаровского края

Реализация проекта «Спортивная зима» продолжается в Хабаровском крае. В регионе проходят тематические мероприятия, катания на лыжах и коньках, игры и мастер-классы.

10 декабря в 14:00 в «Платинум Арене» Хабаровска пройдет матч регионального этапа Всероссийского чемпионата Офицерской хоккейной лиги между «Дружиной» и «Динамо». Всего в турнире встретятся 12 команд. Победители пройдут в финальный этап. Вход для болельщиков бесплатный.

10 декабря в 19:00 в Амурске в «Территории льда» состоится матч по хоккею с шайбой «Содружество» между Амурским районом и Комсомольском. Также 10 и 11 декабря 75 лет исполнится команде «СКА-Нефтяник». Памятный турнир на кубок Виктора Ковалева пройдет в арене «Ерофей» Хабаровска. Начало игры в 10:00.

С понедельника по пятницу все желающие могут бесплатно сыграть в теннис и шахматы. Мероприятия проходят с 13:00 до 14:00 в «Ерофее». Есть возможность прийти на платные игры в будни с 11:00 до 20:00, в выходные - с 15:00 до 17:00. Стоимость аренды стола на двоих - 180 рублей.

11 декабря в Хабаровске в 12:00 пройдут матчи по футболу на снегу. Они состоятся по адресу Лермонтова, 2. К играм приглашают школьников и молодежь.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.