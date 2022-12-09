Тургеневскую лестницу в Хабаровске отремонтируют к июлю 2023 года
Фото: Администрация Хабаровска
Ремонт Тургеневской лестницы продолжается в Хабаровске. На объекте побывал Сергей Кравчук, мэр города. На данный момент там проведены демонтажные и подготовительные работы, далее пройдет установка укрепляющих стен из габионов.
- Обновленная Тургеневская лестница должна соответствовать историческому центру города и нравиться жителям. Вам необходимо приложить все усилия, чтобы работы по ее строительству прошли на высоком уровне. Нужно сделать максимум работ - все, что позволяют погодные условия, - сказал Сергей Кравчук.
Основные работы будут выполнены в 2023 году. На лестнице возведут конструкции из монолита и обустроят ее как артобъект. Здесь установят специальный подъемник для маломобильных жителей. Проект предварительно был согласован с хабаровчанами. В эксплуатацию лестницу планируют сдать в июле 2023 года.
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