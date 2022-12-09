878 случаев коррупции обнаружены дальневосточной транспортной прокуратурой за 2022 год Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

За 2022 год дальневосточная транспортная прокуратура выявила 878 коррупционных нарушений. К ответственности привлекли 203 должностных лица, в том числе одного таможенника.

Преступления были замечены как среди юридических, так и среди должностных лиц. Госслужащие нарушали ограничения или предоставляли неверные сведения о доходах и расходах.

- С 12 виновных лиц взыскали около 16 миллионов рублей за получение взятки и коммерческого подкупа. За мошенничество и превышение должностных полномочий осуждено 34 коррупционера, - рассказали в ведомстве.

Так, сотрудниками прокуратуры был установлен факт получения взятки заместителем начальника Амурзетского таможенного поста. Он получил более полутора миллионов рублей за беспрепятственное таможенное оформление лесоматериалов за границу.

Из других нарушений фиксировали ненаправление уведомлений о принятии сотрудников на работу, нарушение сроков отправки, конфликт интересов и получение денежных средств в крупных и особо крупных размерах.

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