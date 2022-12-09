Зараженного трихинеллезом медведя нашли в Хабаровском крае

Медведя с трихинеллезом нашли в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории охотничьих угодий «Промысловик» в Хабаровском крае нашли и застрелили медведя, зараженного личинками трихинелл. Опасный паразит вызывает болезнь, от которой страдают и животные, и люди.

Медведя добыли охотники 6 декабря в Комсомольском районе. В его мясе обнаружили червей. После экспертизы на территории распространения паразитов был введен карантин, чтобы зараза не перешла дальше. Мясо медведя было уничтожено.

- Заболевание человека трихинеллезом происходит после употребления такого мяса в пищу. Личинки поражают не только медведей, но и других диких и сельскохозяйственных животных, например, кабанов, свиней, лошадей, кроликов, - рассказали в управлении ветеринарии Хабаровского края.

Личинок можно обнаружить только в лабораторных условиях. В ведомстве напомнили, что все мясо, используемое в пищу, сначала должно быть исследовано. Для проведения экспертиз можно обратиться в учреждения ветеринарной службы.

В 2022 году вспышка трихинеллеза уже фиксировалась в Нанайском, Советско-Гаванском и имени Лазо районах. Началась она также после употребления мяса медведей в пищу.

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