Спорткомплекс «Будь здоров» на Бийской восстановят в Хабаровске
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Хабаровске восстановят спорткомплекс «Будь здоров» на Бийской. Инвестор выделит деньги на все необходимые работы. В учреждении будут проходить оздоровительные занятия и тренировки. Несовершеннолетним с ОВЗ, сиротам и детям в опасном социальном положении предоставят бесплатные занятия. Они смогут тренироваться 30 часов в неделю по расписанию.
Это стало возможным благодаря привлечению к подобным проектам инвесторов. Предприниматели оплачивают работу, позволяя улучшать инфраструктуру города, а сами получают прибыль с оплаты услуг. По такой схеме взаимодействия были восстановлены бассейны, а школы получили новое оборудование.
- Это позволяет эффективно использовать муниципальное имущество и экономить средства на его содержание, а также повышать качество услуг за счет менеджмента частного бизнеса. Отремонтированные бассейны в школах - отличный тому пример. Много лет они стояли без дела. На их ремонт не было средств ни в бюджете, ни у самих школ. Спасибо инвестору, что занялся этим вопросом. Теперь в этих бассейнах школьники в комфортных условиях занимаются плаванием, - сказал Руслан Горлов, начальник городского управления инвестиционного развития администрации Хабаровска.
Для продолжения плодотворной работы Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, дал поручение профильной структуре, по которому это направление будут активно развивать в городе. Таким образом, Хабаровск будет развиваться, привлекая новых инвесторов.
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