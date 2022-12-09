Благотворительный концерт в поддержку богадельни пройдет в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Благотворительный концерт в поддержку Марфо-Мариинской богадельни пройдет в Хабаровске. Зрителей ждут выступления артистов с вокальными номерами, чтением стихотворений и живой музыкой. Мероприятие состоится 11 декабря в 16:00 по адресу Комсомольская, 73Б.

- Благотворительный вечер позволит собрать средства на завершение ремонта в Марфо-Мариинской богадельне. Это общегородской проект помощи одиноким тяжелобольным пожилым людям. Приходите с семьями, с друзьями и близкими, - сказала Маргарита, сотрудница социального отдела Хабаровской епархии.

Кроме концерта, у зрителей будет возможность принять участие в мастер-классах. Участники смогут заняться декорированием новогодних пакетов. Урок проведут сотрудники магазина-мастерской «КнижЖучки» и мастерской «Палуба». Кроме того, проведут мастер-класс по акварели «Лесная сказка» от художественной студии «ТаланТы».

Вход на концерт платный, билет стоит 500 рублей. Все собранные средства пойдут на ремонт Марфо-Мариинской богадельни. Также строительству можно помочь онлайн-пожертвованиями.

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