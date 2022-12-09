Водители мешают снегоуборочным машинам в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
Уборка снега в Хабаровске затруднена припаркованными по обочинам машинами. Чтобы чистить дороги эффективно, некоторые улицы временно перекрывают. 9 декабря в Хабаровске ограничили движение на Владивостокской.
На месте работали два грейдера, погрузчик и самосвал. Отмечается, что на этой улице нет запрещающих стоянку знаков, из-за чего водители ставят машину на обочинах проезжей части ночью и днем.
- Заранее с помощью средств массовой информации, сотрудников комитета Железнодорожного района и домовых комитетов мы предупреждали автолюбителей, что на этой улице будет проходить уборка снега. Указали им на необходимость убрать машины с обочин, чтобы дать сотрудникам коммунальных служб качественно выполнить свою работу. Но, как мы видим, многие проигнорировали просьбу и не проявили гражданскую сознательность. Теперь здесь есть пространство для работы только одного грейдера. И тот вынужден лавировать между припаркованными автомобилями, - сказал Александр Лютов, начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.
Александр Лютов подчеркнул, что из-за подобных случаев темпы уборки значительно снижаются. Снег и наледь продолжают убирать в Хабаровске в круглосуточном режиме.
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