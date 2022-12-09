Хабаровский музей имени Гродекова подписал соглашение о сотрудничестве с Донецком Фото: Михаил ФРОЛОВ

Музей имени Гродекова в Хабаровске подписал соглашение о сотрудничестве с художественным музеем Донецка «Арт-Донбасс». Оно реализуется в рамках интеграции Донбасса в культурное пространство России.

Цель соглашения - укрепление и расширение культурных связей, а также просветительская деятельность. Первый совместный проект «Владимир Арсеньев. Сквозь тайгу» уже реализуется в Донецке в виртуальном формате.

- Подписание состоялось благодаря инициативе руководителей музеев. Диалог о совместной деятельности начался еще осенью в Санкт-Петербурге на собрании Союза Музеев РФ. Мы рады, что растет и крепнет духовное сотрудничество между регионами нашей великой страны, и мы принимаем в этом непосредственное участие, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

В 2023 году «Арт-Донбасс» запустит проект в формате «Окно в музей» в Гродековском музее. Не только это объединяет два учреждения культуры. Они оба также стали лучшими в номинации «Культурное наследие» в проекте «Территория Победы-2021».

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