Букмекерскую контору ограбили в Хабаровске

Нападение на букмекерскую контору Фото: скриншот из видео

Подозреваемого в разбое задержали в Хабаровске. По версии следствия, 24-летний приезжий из Ванинского района ворвался в букмекерскую контору с канцелярским ножом.

Мужчина вошел внутрь и притворился спящим. К нему подошла кассир, после чего злоумышленник начал угрожать женщине ножом. Так ему удалось похитить из кассы 20 тысяч рублей.

- Подозреваемый проиграл деньги и решил совершить нападение. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за угон, - рассказали в УМВД по Хабаровскому краю.

Похищенные средства мужчина спустил на личные нужды и развлечения. Его задержали по горячим следам. Сейчас он помещен в изолятор. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы за разбой.

Приняты меры к розыску похищенного телефонного устройства.

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