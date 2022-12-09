Букмекерскую контору ограбили в Хабаровске

Нападение на букмекерскую контору Фото: скриншот из видео
Подозреваемого в разбое задержали в Хабаровске. По версии следствия, 24-летний приезжий из Ванинского района ворвался в букмекерскую контору с канцелярским ножом.
Мужчина вошел внутрь и притворился спящим. К нему подошла кассир, после чего злоумышленник начал угрожать женщине ножом. Так ему удалось похитить из кассы 20 тысяч рублей.
- Подозреваемый проиграл деньги и решил совершить нападение. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за угон, - рассказали в УМВД по Хабаровскому краю.
Похищенные средства мужчина спустил на личные нужды и развлечения. Его задержали по горячим следам. Сейчас он помещен в изолятор. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы за разбой.
Приняты меры к розыску похищенного телефонного устройства.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru