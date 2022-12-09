Вылетел на встречку и влетел в лоб: смертельное ДТП произошло в Хабаровске

Водитель врезался во встречную машину на Ленинградской в Хабаровске Фото: Telegram/khabarovsk_transport

В Хабаровске произошло страшное ДТП на Ленинградской. 23-летний парень на Toyota вылетел на встречную полосу. После этого он не справился с управлением и въехал в автомобиль марки Chevrolet. Авария случилась в 10:40, но на месте до сих пор работают сотрудники ГИБДД и скорой.

- Водитель Toyota скончался на месте от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в УГИБДД России по Хабаровску.

По предварительной информации, причиной аварии стала потеря управления при маневре. Водитель не рассчитал расстояние, скорость и увеличившийся тормозной путь на скользком ото льда асфальте.

В настоящее время на месте проводятся проверки и выяснение всех обстоятельств случившегося. Водителей призывают быть внимательными и выбирать безопасную дистанцию, заранее снижать скорость при маневре.

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