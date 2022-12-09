Девочка провалилась в сугроб в Магадане Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Десятилетняя девочка провалилась в сугроб у дома по переулку Марчеканский в Магадане. Подруга пыталась помочь ей выбраться, но школьница угодила в снежную ловушку. Она пыталась выкарабкаться, но лишь сильнее проваливалась. Тогда девочки обратились в МЧС.

На место прибыли спасатели. Мужчины аккуратно разгребли снег и достали ребенка из сугроба. Медицинская помощь ей не потребовалась, поэтому школьницу сразу отвезли домой.

- Выяснилось, что девочка провалилась в пустое пространство, которое появилось между колодцем теплотрассы и шапкой снега. Снег припорошил полость, поэтому провал был незаметен сверху, - рассказали в МЧС России по Магаданской области.

Жизни ребенка больше ничего не угрожает, девочка не пострадала.

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