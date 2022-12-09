Память сотрудников ОМОН «Тигр» Росгвардии почтили в Хабаровске Фото: ВО ВНГ РФ

Воспитанники военно-патриотического клуба «Отвага» почтили память сотрудников ОМОН «Тигр» (на транспорте) Росгвардии. Открытие стенда о подвигах героев состоялось в Хабаровске. Его установили в честь Героев России Николая Виноградова, Виталия Бугаева и Владимира Тамгина. Имя лейтенанта милиции Николая Виноградова также было увековечено в названии ВПК «Отвага» в 2021 году.

Воспитанники вместе с офицерами Росгвардии приняли участие в открытии. Также там присутствовали сотрудники и ветераны УТ МВД России по ДФО, родители героев, а также представитель совета ветеранов Центрального района Хабаровска.

- Памятный стенд разместили в помещении клуба на самом видном месте. На нем представлены фотографии и материалы о героическом подвиге трех сотрудников, жизнь которых оборвалась в январе 2000 года при отражении нападения боевиков на город Аргун Чеченской Республики, - рассказали в ВО ВНГ РФ.

Мужчины погибли, выполняя свой служебный долг, и проявили себя отважно и мужественно. Указом Владимира Путина всем троим присвоили звания Героев России посмертно.

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