Хоккейный клуб «Амур» расторг контракт с нападающим Эндрю Кейлофом

В составе «Амура» игрок провел 16 матчей Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Канадский нападающий провел в составе «Амура» 16 матчей, в которых набрал два очка (один гол и одна передача - прим. ред.). При этом показатель полезности игрока составлял «-10».

До приезда легионера в Россию играл в чемпионате Швеции за «Шеллефтео» и «Векше», с которыми становился чемпионом страны и дважды завоевал серебряные награды первенства.

Первым клубом Кейлофа в КХЛ стало нижегородское «Торпедо», за который он сыграл 65 матчей и отличился 41 очками (22 гола и 19 передача - прим. ред.) в регулярном чемпионате и дважды ассистировал партнерам в плей-офф.

Сезон 2019-2020 провел в составе челябинского «Трактора», где вошел в тройку бомбардиров клуба, однако это не помогло игроку помочь «затащить» команду в плей-офф. После этого уроженец Оттавы вновь вернулся в Скандинавию и завоевал кубок чемпиона Швеции.

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