Министр ЖКХ Хабаровского края Анжелика Миронова ответила на вопросы жителей региона

Министр ЖКХ Хабаровского края ответила на вопросы жителей региона Фото: ЦУР Хабаровского края

Анжелика Миронова, министр ЖКХ Хабаровского края в прямом эфире ответила на вопросы жителей. Трансляция прошла при поддержке Центра управления регионом.

Тема ЖКХ является одной из самых актуальных для жителей, поэтому вопросов к министру было много. С начала осени пользователи соцсетей написали более 1000 обращений, на некоторые из них ответили в прямом эфире. Одним из них стали проблемы с отоплением в квартирах.

- В первую очередь жильцы должны обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Пригласить их, зафиксировать, составить акт по температуре в жилых помещениях. Если они не реагируют, то нужно сообщать в главное управление регионального государственного контроля и лицензирования, - рассказала Анжелика Миронова.

Также факт нарушения температурного режима могут зафиксировать в диспетчерской службе по номеру «112». Деятельность организаций, отвечающих за отопление, контролируют органы местного самоуправления.

Также министр ответила на актуальный вопрос о нашумевшей графе страхования в квитанциях ЖКХ. Министр объяснила, что это услуга необязательная, и жилец сам выбирает, оплачивать ее или нет.

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