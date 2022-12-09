Депутаты Хабаровска встретились с космонавтом Петром Дубровым Фото: Администрация Хабаровска

Космонавт Петр Дубров, пробывший год на МКС, встретился с депутатами в гордуме Хабаровска. На встрече обсудили перспективы строительства в городе планетария.

Исследователь космоса поддержал идею об открытии в Хабаровске планетария. С такой просьбой к нему обратился Андрей Белоглазов, председатель краевой думы. Он отметил, что это мечта многих хабаровчан, которые желают восстановить такой объект, существовавший в городе в прошлом веке.

- Я еще застал то время, когда он работал. Я был школьником, и на меня экскурсия в планетарий произвела очень большое впечатление. Восход солнца под музыку Мусоргского «Рассвет на Москве-реке» помню до сих пор! И я считаю, что такой объект детей, конечно же, вдохновит, даст новые цели и мечты. Поэтому, если я чем-то смогу помочь, оказать информационную поддержку - я, конечно же, буду рад! - сказал Петр Дубров.

Депутаты вручили космонавту памятный подарок - картину «Шестая планета». Рисунок выполнен Анатолием Фурсовым из дальневосточных полудрагоценных камней и кварцевого песка. Петр Дубров пообещал передать картину в музей космонавтики.

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