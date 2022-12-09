Медики Хабаровского края будут получать ежемесячные надбавки с 2023 года Фото: Правительство Хабаровского края

Медработникам Хабаровского края будут выплачивать ежемесячные надбавки. Такую финансовую поддержку врачам оказывает государство.

Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам отметил, что это очень своевременное и правильное решение, которое поможет врачам, чей труд очень важен для жителей региона.

- Меры направлены на улучшение материального благополучия медиков в центральных и районных больницах. Кстати, обеспеченность врачами на 10 тысяч населения в Хабаровском крае выше, чем в целом по Российской Федерации: 39,9 в регионе и 37,7 по стране. Количество медицинского персонала в регионе постепенно растет, - сказал Евгений Никонов.

Врачам первого звена будут выплачивать по 14,5 тысячи рублей в месяц, врачам скорой помощи - 11,5 тысячи рублей, медперсоналу районных больниц - восемь тысяч рублей, среднему медперсоналу - 6,5 тысячи рублей, фельдшерам и медсестрам скорой помощи - семь тысяч рублей, младшему персоналу районных больниц - четыре тысячи рублей, фельдшерам скорой помощи - 4,5 тысячи рублей.

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