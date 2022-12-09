Инвесторы смогут получать выплаты на развитие ТОР в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаил Мишустин, премьер-министр России, подписал постановление о предоставлении субсидий на развитие инфраструктуры в ДФО. Инвесторы смогут получить аванс на затраты по работе под банковскую гарантию. Ранее у предпринимателей была возможность лишь вернуть затраты на уже завершенное строительство.

Объем выплат инвесторам будет рассчитываться по единой формуле, которая учитывает количество планируемых инвестиций. Так государство сможет оказать влияние на развитие экономики Дальнего Востока.

- Применяемые ранее меры оказались недостаточными, так как представители бизнеса не имеют возможности направлять дополнительные финансовые ресурсы на реконструкцию, ремонт инженерной и транспортной сетей, поэтому данный аспект является сдерживающим фактором в развитии ТОР, - сказал Алексей Катин, заместитель директора ДВИУ РАНХиГС по учебной работе, кандидат экономических наук.

Благодаря субсидиям расширятся возможности для строительства объектов. Они будут способствовать дальнейшему размещению производственных площадок на ТОР. На данный момент в ДФО таких уже 22, в них работают 619 резидентов.

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