Переехал ногу маленькой девочке: водитель сбил ребенка под камерой в Хабаровске Фото: скриншот из видео

9 декабря около 12:00 водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Хабаровске. Девятилетняя девочка перебегала дорогу на перекрестке Пушкина и Амурского бульвара. Первый водитель остановил машину, а второй поехал дальше.

Девочка поскользнулась на дороге, испугавшись автомобиля, и упала на асфальт. Машина переехала ребенку ногу, после чего проехала дальше и остановилась. Все происходящее было зафиксировано камерой наружного наблюдения. Девочка смогла встать и уйти с проезжей части.

- В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травму в виде ушиба мягкий тканей левой ноги, - рассказали в Telegram-канале прокуратуры Хабаровского края.

Ведомство начало проверку этого случая. Сотрудники выяснят, почему на дороге не было разметки. Ответственных проверят на исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.

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