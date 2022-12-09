Новые условия для бизнеса предлагают в Хабаровске

Новые условия для бизнеса создадут в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, рассказал о мерах по привлечению инвесторов в Хабаровске. Со стороны администрации им окажут поддержку.

В состав городского совета по предпринимательству входят 30 представителей бизнес-сообщества города. Здесь они могут высказать свое мнение и выстроить конструктивный диалог с властью. Совет возглавляет лично мэр, которому предприниматели могут напрямую задать свои вопросы.

- Прежде всего мы должны создавать условия для бизнеса. Для того чтобы предприниматели увидели Хабаровск в качестве той площадки, куда можно вкладывать инвестиции и получать дивиденды. У нас в планах реализовать много инвестиционных проектов. Для этого всей команде администрации и представителям Совета по предпринимательству необходимо потрудиться. Мы будем работать над улучшением условий прохождения документов, их получения, подписания соглашений, - сказал Сергей Кравчук.

Предприниматели подвели итоги работы за 2022 год и наметили планы на 2023 год. В следующем году инвесторы планируют и дальше вести активную совместную работу с администрацией.

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