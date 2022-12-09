Робототехнический слет «TехноСтарт» прошел в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае завершился очный этап третьего регионального роботехнического слета «TехноСтарт». 700 юных техников встретились в Центре технического и цифрового образования «ТЕХНО-IT-куб» в Хабаровске. В состязаниях участвовали как хабаровчане, так и гости из ЕАО и Амурской области.

Участники выступали в четырех номинациях, одной из которых стала олимпиада «Робофест» по физике. В соревнованиях принимали участие школьники от 5 до 17 лет.

- Изучение основ робототехники доступно и ребятам дошкольного возраста. Я уверена, что эти соревнования помогут вам в будущем определиться со своей профессией. Хабаровский край - кузница инженерных кадров, и это, ребята, про вас, - сказала Мария Кацупий, генеральный директор Регионального модельного центра.

Итоги соревнований подведут 20 декабря. В онлайн-формате в соревнованиях также участвовали ребята из Амурского, Ванинского, Комсомольского, Бикинского, Охотского и других районов Хабаровского края. Они разработали технические проекты и приняли участие в викторине «Роботайм».

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