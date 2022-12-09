Бывшая сотрудница сферы недвижимости получила 51 тысячу рублей взятки в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывшая сотрудница дальневосточного филиала АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» получила взятку в размере 51 тысячи рублей. Она сделала липовые документы, в которых значилось, что в указанном здании нет перегородок. Забрав деньги, она потратила их на личные нужды.

- Железнодорожный районный суд признал ничтожной сделку и взыскал с должностного лица сумму денег в доход госбюджета, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

В суд с таким требованием обратился прокурор. Все незаконно добытые деньги были возвращены в пользу государства. Решение суда в законную силу не вступило.

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