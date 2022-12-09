Потепление и отсутствие снега ожидается в Хабаровском крае 9 декабря Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае ожидаются теплые выходные. 9 декабря в региональной столице без осадков, температура ночью опустится от -17 до -19 градусов, днем от -10 до -12 градусов. Ожидается юго-западный ветер 5-10 метров в секунду.

В южный районах края пройдет небольшой снег. Ночью столбики термометров покажут от -16 до -21 градусов, днем от -6 до -11 градусов. Прогнозируется западный ветер 7-12 метров в секунду.

В центральных районах местами небольшой снег. Ночью ожидается от -16 до -20 градусов, днем от -8 до -22 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-11 метров в секунду.

В северных районах региона преимущественно без осадков. Небольшой снег ожидается лишь в Николаевском, Ульчском и имени Полины Осипенко районах. Ночью синоптики прогнозируют от -20 до -27 градусов, днем от -14 до -34 градусов. Скорость ветра различных направлений достигнет 3-14 метров в секунду.

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