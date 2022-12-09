Аренду земли за 1 рубль предложили бизнесменам Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае подвели итоги работы регионального минимущества. Особое внимание уделили вопросам упрощения процедур в сфере земельно-имущественных отношений. Дискуссия состоялась в правительстве края с представителями бизнеса.

- Для того чтобы решить проблему предоставления земли в аренду без торгов, на федеральном уровне установлены льготы под цели импортозамещения. На региональном уровне были конкретизированы виды деятельности, по которым можно воспользоваться поддержкой. В Хабаровском крае это деятельность по производству сельхозпродукции, транспортных средств, машин и оборудования. В этих случаях производители могут рассчитывать на аренду земли за символическую плату в 1 рубль, - сказал Никита Матвеев, министр имущества края.

Чтобы помочь бизнесу, с 2022 года в регионе сокращены сроки процедур подачи документов и предоставления земли. Предварительное согласование предоставления земли в собственность или аренду без торгов проходит за 14 дней. 10 дней утверждается схема расположения земельного участка на кадастровом плане.

Также вводится механизм выполнения кадастровых работ в «два касания». Требуется лишь заключить договор, а затем получить от кадастрового инженера выписки из ЕГРН на земельный участок. Юрлица могут бесплатно оформить электронную подпись через ФНС.

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