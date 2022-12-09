Более 260 тонн зараженной сои нашли в районе имени Лазо
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Более 260 тонн сои в Хабаровском крае были заражены опасными паразитами. Крупную партию обнаружили в районе имени Лазо.
Партию планировали реализовать за пределами региона, но партию пришлось забраковать. В материале выявили фитозаражение. Оно проникло с полей, зараженных паразитами, соя также не была очищена от сорных растений.
- Экспертиза выявила опасные карантинные объекты - семена повилики полевой в жизнеспособном состоянии, а также семена амброзии, тоже в жизнеспособном состоянии, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».
Информацию об опасной находке передали в Россельхознадзор. На данный момент партию не допустили до растространения.
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