Главную больницу Магаданской области закрыли для посетителей из-за эпидемии свиного гриппа

Больница переведена в режим повышенной готовности Фото: Андрей КАРА

Вспышка эпидемии свиного гриппа (H1N1) зафиксирована в Магаданской областной больнице. Учреждение переведено в режим повышенной готовности. Допуск посетителей в больницу ограничен.

- В последние несколько недель количество заболевших гриппом колымчан растет. В реанимации инфекционного отделения больницы находятся пять человек, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких, отмечаются случаи гриппозной пневмонии. Согласно прогнозу регионального минздрава, рост заболеваемости продлится еще не менее двух недель, после чего начнется плавный спад, - сообщили в пресс-службе учреждения.

Навестить пациентов можно только тем, у кого есть пропуск. Он выдается по решению заведующего отделением, где лежит человек. Передать посылку пациенту можно, оставив ее на посту охраны.

- Когда появляется возможность посещать пациента, к нему стараются прийти как можно больше родственников, - сообщил Сергей Тимофеев, главный врач МОБ. - Естественно, в палате, в которой находится человек, происходит контакт и с другими людьми, которые в это время получают лечение. Соответственно, риск распространения инфекции высок.

Он также отметил, что пропускной режим необходим для того, чтобы «максимально оградить пациентов, многие из которых имеют хронические заболевания, от вирусной инфекции в стенах больницы». Также эти меры позволят не допустить распространение свиного гриппа за пределами учреждения.

Вспышка свиного гриппа не нарушила процесс плановой госпитализации. Она идет в обычном режиме, за исключением гериатрического отделения.

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