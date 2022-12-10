Торжественное собрание в честь Дня Героев Отечества прошло в Хабаровске

День Героев Отечества отметили в Хабаровском крае 9 декабря Фото: Правительство Хабаровского края

День Героев Отечества отметили в Хабаровском крае 9 декабря. Военные и ветераны получали поздравления и награды. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

- 15 лет назад в нашей стране возродилась традиция чествовать тех, кто проявил себя на полях сражений, кто совершает подвиги в мирной жизни. Как подчеркивает Владимир Путин: «Их доблесть и мужество отражают волю и характер нашего народа. Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытался посягнуть на нашу землю». Для Хабаровского края, где расположены штабы Восточного военного округа, Восточного округа войск национальной гвардии, 11-ой армии ВВС и ПВО, День героев Отечества - особенная дата, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор региона.

В крае хранят память о победителях Великой Отечественной войны. Среди них - снайпер, участник битвы за Сталинград Максим Пассар. Награда нашла его не так давно. В октябре 2021-го на Стеле Героев Отечества появились имена Героев Советского Союза Георгия Хетагурова и Семена Руднева. Всего здесь выбито 204 фамилии.

Помнят и подвиги всех дальневосточников. Чтут защитников острова Даманский и воинов, выполнявших долг в Афганистане. Забвению не предаются военные, задействованные в Сирии и на Северном Кавказе. Свыше 9 тысяч дальневосточников отмечены государственными наградами за участие в спецоперации.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.