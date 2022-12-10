В Хабаровске прошла Всероссийская акция «Диалоги с Героями»

Затронули участники акции темы любви, дружбы, верности, духовности Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске 30 участников «Юнармии» пообщались с участниками СВО Алексеем Сабунаевым и Тимофеем Гудименко. Это стало возможными благодаря Всероссийской акции «Диалоги с Героями». Об этом сообщали в пресс-службе правительства региона.

Юнармейцы поговорили с участниками СВО об отношении к войне и жизни в условиях боевых действий, обсудили особенности службы в армии и военно-патриотического воспитание. Затронули участники акции темы любви, дружбы, верности, духовности. Также военные рассказали юнармейцам о значимых историях своей биографии.

- Акцию «Диалоги с Героями» проводится уже не первый год. В ходе диалога ребята задавали Героям различные вопросы, о быте, о детстве, о теплых воспоминаниях из жизни и конечно же о своем героическом подвиге, - рассказала Амалия Шихалева, и.о. председателя комитета по делам молодежи правительства региона.

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