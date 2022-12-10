В Хабаровске открылись XI Рождественские образовательные чтения Приамурской митрополии

Продолжил вечер праздничный концерт Фото: Хабаровская епархия

XI Рождественские образовательные чтения Приамурской митрополии стартовали в Хабаровске 9 декабря. Тема этого года - «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека», которая заставляет поразмыслить над духовной составляющей современного общества. Об этом сообщили в информационном отделе Хабаровской епархии.

- У нашего народа очень большой запрос на правду. Нам необходимо уделить особое внимание к системам образования и воспитания, возвращению заслуженного уважения тем, кто строит наше будущее. Наша главная задача - восстановление жизни народа не только в экономическом, но и в нравственном плане. Эту общую задачу мы, государство и Церковь, призваны решать вместе, - сказал епископ Николаевский и Богородский Иннокентий.

В рамках церемонии были награждены победители межрегионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя». После гостям представили доклады. Продолжил вечер праздничный концерт.

Чтения Приамурской митрополии - региональный этап XXXI Международных Рождественских образовательных чтений. Последнее событие - церковно–общественный форум. Он затрагивает все сферы жизни: от образования и культуры до взаимодействия с силовиками и армией.

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