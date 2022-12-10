Премьеру «Грозы» Островского показали в Хабаровске

Союз театральных деятелей России поддержал постановку грантом Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском краевом театре показали премьеру спектакля «Гроза» по пьесе Александра Островского. В ней рассказывается трагичная судьба девушки, которая задыхается в обстановке патриархальной семьи. Об этом сообщили в правительстве Хабаровского края.

Премьера спектакля дала своеобразный старт празднованию юбилея драматурга. Он будет отмечаться в 2023 году. Союз театральных деятелей России поддержал постановку грантом в размере свыше 2,5 миллиона рублей.

- Проект призван познакомить современное поколение с лучшими образцами духовного наследия России и пробудить у молодежи интерес к театру. Также в этом поможет и «Пушкинская карта» - ее обладатели могут посетить этот и другие спектакли, – рассказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

В спектакле играют заслуженная артистка РФ Светлана Царик, заслуженный артист Хабаровского края Дмитрий Кишко и другие знакомые зрителям актеры. Режиссер - Егор Равинский.

- Это спектакль о любви, которую люди за грех почитают, и за которую не страшно отдать жизнь. О власти денег, о том, что смелому и честному человеку нет места в агрессивной среде. Гроза, как мощная природная стихия, стала в спектакле олицетворением угрозы обществу с ложными ценностями, - поделился режиссер.

Спектакль «Гроза» проходит на сцене Хабаровского краевом театра драмы. Сходить на него можно 9, 10, 14 декабря. В следующем году - 28 января и 12 февраля.

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