Светофор на перекрестке Слободской и Волочаевской в Хабаровске отключат 12 декабря

Светофор на перекрестке будет отключен до 16 декабря Фото: Администрация Хабаровска

На перекрестке улиц Слободская-Волочаевская отключат светофор 12 декабря. Об этом сообщает мэрия Хабаровска. Отключение связано с предстоящей реконструкцией светофора.

Светофор на перекрестке будет отключен до 16 декабря. За это время здесь демонтируют и реконструируют весь объект, заменят электросети.

На Слободской и Волочаевской возможны пробки. Городские власти приносят извинения за неудобства и призывают не превышать скорость и соблюдать правила дорожного движения.

Телефон для справок: +7 962 151 89 31.

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