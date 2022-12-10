Светофор на перекрестке Слободской и Волочаевской в Хабаровске отключат 12 декабря

Светофор на перекрестке будет отключен до 16 декабря
Фото: Администрация Хабаровска
На перекрестке улиц Слободская-Волочаевская отключат светофор 12 декабря. Об этом сообщает мэрия Хабаровска. Отключение связано с предстоящей реконструкцией светофора.
Светофор на перекрестке будет отключен до 16 декабря. За это время здесь демонтируют и реконструируют весь объект, заменят электросети.
На Слободской и Волочаевской возможны пробки. Городские власти приносят извинения за неудобства и призывают не превышать скорость и соблюдать правила дорожного движения.
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