Нож в сердце за упрек в алкоголизме: пьяная женщина заколола любимого в Хабаровском крае

Мужчина был решительно против того, что его сожительница много выпивает
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В поселке Березовый Хабаровского края до сих пор обсуждают страшное ЧП, которое случилось в августе 2022 года. Здесь 44-летняя женщина зверски зарезала ножом своего любимого. Суд вынес убийце приговор.
Все случилось вечером: селянка гостила у родственников, где не обошлось без алкоголя. Выпившая женщина пришла домой, где ее ждал возлюбленный. Последний начал выговаривать даме сердца о том, что она зачастила со спиртным. Мужчина был решительно против такого расклада.
Селянке такая постановка не понравилась. Она вышла из себя, схватила разделочную доску и огрела ей любимого. Потом сильно толкнула, мужчина рухнул на пол. Женщина схватила нож и не менее трех раз ударила сожителя в область грудной клетки.
От полученных травм мужчина умер на месте. Селянку задержали, уголовное дело было заведено по статье «Убийство».
- Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры края.
Приговор вступил в законную силу.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru