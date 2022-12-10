Нож в сердце за упрек в алкоголизме: пьяная женщина заколола любимого в Хабаровском крае

Мужчина был решительно против того, что его сожительница много выпивает Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Березовый Хабаровского края до сих пор обсуждают страшное ЧП, которое случилось в августе 2022 года. Здесь 44-летняя женщина зверски зарезала ножом своего любимого. Суд вынес убийце приговор.

Все случилось вечером: селянка гостила у родственников, где не обошлось без алкоголя. Выпившая женщина пришла домой, где ее ждал возлюбленный. Последний начал выговаривать даме сердца о том, что она зачастила со спиртным. Мужчина был решительно против такого расклада.

Селянке такая постановка не понравилась. Она вышла из себя, схватила разделочную доску и огрела ей любимого. Потом сильно толкнула, мужчина рухнул на пол. Женщина схватила нож и не менее трех раз ударила сожителя в область грудной клетки.

От полученных травм мужчина умер на месте. Селянку задержали, уголовное дело было заведено по статье «Убийство».

- Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры края.

Приговор вступил в законную силу.

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