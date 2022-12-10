Строительство ФАПа в селе Федоровка завершается в Хабаровском крае

Закончить строительно-монтажные работы планируется до середины декабря Фото: Правительство Хабаровского края

В селе Федоровка под Хабаровском достраивают фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Объект находится в высокой степени готовности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Закончить строительно-монтажные работы планируется до середины декабря 2022 года. В ФАП вложено более 60 миллионов рублей. Оборудование для пункта готово к монтажу.

- На строительстве ФАП выполнены работы по планировке территории, устройству фундаментов, монтажу металлических конструкций здания. Кроме этого, ведется устройство полов, утепление цоколя, смонтированы ограждающие конструкции здания и кровля, - прокомментировал Олег Сутурин, министр строительства Хабаровского края.

Также заключены госконтракты на проектирование и возведение амбулаторий в селах Нелькан (Аяно-Майский район), Большая Картель и Нижнетамбовское (Комсомольский район), Найхин и Лидога (Нанайский район) и фельдшерско-акушерский пункт в поселке Быстринск (Ульчский район). В следующем году ФАПы появятся в поселках Уська-Орочская (Ванинский район) и Харпичан (Солнечный район). В ноябре 2022-го был заключен госконтракт на проектирование и строительство пункта в поселке Решающий (Ульчский район).

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