Погода в Хабаровске 11 декабря будет без существенных осадков Фото: Валерий ШАХОВ

Погода в Хабаровске 11 декабря будет без существенных осадков. Температура ночью ожидается в районе -18-20 градусов, днем - от -11 до -13 градусов. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду.

В южных районах также без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут -18-22 градуса - днем около -9-11 градусов. Ветер западный, юго-западный 5-13 метров в секунду.

Без существенных осадков и в центре региона. Небольшой снег местами пройдет в Верхнебуреинском районе. Температура ночью от -18-32 градуса, днем - в пределах -7-16 градусов. Ветер различных направлений 2-13 метров в секунду.

На севере края преимущественно без существенных осадков. Ночью воздух охладится до -21-32 градусов, днем температура будет от -15 до -28 градусов. Ветер различных направлений 2-12 метров в секунду. В Тугуро-Чумиканском районе местами порывы 15-20 метров в секунду.

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