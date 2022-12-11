Восемь социальных проектов Хабаровского края прошли региональный отбор Всероссийского конкурса

Победители получили денежные сертификаты и возможность побороться за приз на федеральном этапе конкурса Фото: Правительство Хабаровского края

Региональный этап VIII Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года – 2022» завершился награждением лучших бизнес-инициатив представителей Хабаровского края. Конкурс является частью программы по проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Члены экспертной комиссии при выборе своих фаворитов обращали внимание на такие показатели, как социальная значимость проекта, его экономический потенциал, актуальность, инновационность и информационная открытость.

- Социальное предпринимательство – это особая миссия, особый труд. Трудно переоценить значимость работы с детьми, пенсионерами, людьми с инвалидностью, одинокими мамами, многодетными родителями. Именно социальным предпринимателям в числе первых в этом году были предложены льготы, расширены возможности их грантовой поддержки, а число получателей грантов увеличилось практически в 2 раза, - подчеркнула Мария Авилова, первый заместитель председателя правительства края.

Конкурс «Лучший социальный проект года» проводится при поддержке Министерства экономического развития РФ с 2015 года. Соревнование направлено на поиск лучших практик в социальном бизнесе для дальнейшего внедрения в федеральную программу. Мероприятие входит в президентскую платформу «Россия - страна возможностей».

Восемь победителей во время церемонии награждения получили дипломы и сертификаты на услуги краевого центра «Мой бизнес» на сумму 60 тысяч рублей. Кроме того, теперь предприниматели смогут побороться за федеральный грант в размере одного миллиона рублей, так как их проекты будут рекомендованы для участия в федеральном этапе.

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