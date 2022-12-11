В Магаданской области спасатели эвакуировали сторожа с обморожением конечностей

Сторожа нашли в одиночном строении Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Беспощадные дальневосточные морозы снова напоминают, как важно следить за температурой и делать все, чтобы не стать жертвой стихии.

В Магаданской области, в одной из артелей Среднеканского городского округа сторож оказался практически обездвижен вследствие сильного обморожения. Получив координаты, на помощь пострадавшему в экстренном порядке выдвинулся вертолет МИ-8 «Авиации Колымы» с сотрудниками Скорой помощи и спасателями МЧС России на борту.

Когда санитарный рейс достиг места назначения, спасателям пришлось обыскать район в поисках строения, где и был обнаружен мужчина с обмороженными ногами. Пострадавшего транспортировали на борт вертолета, где медики осмотрели состояние колымчанина и оказали неотложную помощь.

- По прибытии воздушного судна в областной центр, мужчина был передан специалистам скорой медицинской помощи и госпитализирован в Магаданскую областную больницу, - сообщили сотрудники ГУ МЧС по Магаданской области.

Зима на Дальнем Востоке бывает опасной и жестокой, поэтому следует максимально заботиться о своем здоровье и, по возможности, избегать переохлаждения, одеваясь, согласно температуре.

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