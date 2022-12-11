Чемпионат Офицерской хоккейной лиги впервые пройдет в Хабаровском крае

Первый этап завершится 2 апреля
Фото: Правительство Хабаровского края
Коллективы сойдутся в рамках отборочного регионального этапа Всероссийского чемпионата Офицерской хоккейной лиги. В зависимости от опыта спортсменов, команды поделят на два дивизиона – Любители и Дебютанты.
Первый этап лиги пройдет с 10 декабря по 2 апреля. Лучшие попадут в плей-офф, где победитель определится в играх с 8 апреля по 7 мая. Финальные игры 13 мая примет «Платинум Арена». Турнир уже открылся матчем между «Дружиной», представляющей ФСБ, и «Динамо» из МВД. Встреча завершилась победой «Дружины» со счетом 2:1.
- Для команд и участников будут созданы все необходимые условия. Хабаровский край – пятый регион в России, где будут проходить матчи Офицерской хоккейной лиги. Желаю всем участникам удачи и не забывать главное правило – играть честно, - отметил Дмитрий Чикунов, министр спорта Хабаровского края.
Победители регионального этапа смогут помериться силами с командами Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода уже в рамках Всероссийского финального этапа чемпионата.
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