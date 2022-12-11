В Магаданской области задержали женщину по подозрению в убийстве местного жителя

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» Фото: СУ СК России по Магаданской области

53-летняя жительница поселка Сокол обвиняется в нанесении ножевого ранения 41-летнему мужчине. Установлено, что 7 декабря в одной из квартир населенного пункта мероприятие, где участники конфликта вступили в конфликт под действием алкогольных напитков.

Определенные высказывания хозяина квартиры в ходе беседы стали поводом для женщины взяться за нож, которым она нанесла удар в спину обидчику. Полученные повреждения оказались для мужчины смертельными.

Следственно-оперативная группа вместе со следователем-криминалистом и руководителем следственного отдела Магадана отправилась на место происшествия, где были собраны доказательства и выяснены обстоятельства. Процесс установления подробностей в настоящее время продолжается.

В отношении жительницы поселка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В данный момент женщина находится под стражей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.