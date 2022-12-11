В Хабаровском крае более 30 торговых точек будут продавать новогодние пиротехнические изделия

Продавцы обязаны проверять срок годности изделий и качество продукции Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Петарды, фейерверки и бенгальские огни всегда дают людям ощущение праздника, поэтому мест, продающих пиротехнические изделия, к Новому году появляется все больше. Сейчас на учете у управления МЧС по Хабаровскому крае стоят уже более 30 торговых точек, планирующих осуществлять продажу, и специалисты Госпожнадзора посетили уже около 80 процентов из них, чтобы проверить соблюдение всех требований пожарной безопасности.

Владельцы магазинов должны нести ответственность за обеспечение безопасности жителей при использовании изделий. В частности, в их обязанности входит проверка качества продукции и сроков годности.

- При продаже обязательно инструктировать покупателей, как правильно использовать фейерверки и салюты, на что надо обращать внимание. Не лишним со стороны продавцов рассказывать и том, что необходимо делать, чтобы максимально обезопасить себя, близких и имущество – свое и других граждан, - поделился Алексей Яковлев, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Хабаровского края.

Сотрудники Госпожнадзора в ходе инспекций осматривают помещения на предмет наличия пожарной сигнализации, автономного пожарного извещателя и огнетушителя. Кроме того, продавцам необходимо ограничить прямой доступ к продукции, чтобы никто не мог беспрепятственно подобраться к пиротехнике без ведома продавца. Еще один важный элемент – информационные таблички с номерами вызова экстренных служб «101» и «112», а также табличка с возрастной маркировкой, запрещающая лицам до 16 лет покупать все пиротехнические изделия, кроме хлопушек с поворотным механизмом.

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