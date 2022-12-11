В столице ЕАО полностью сгорел Жигули

На пожаре работали пять человек и одна единица техники Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Утро 11 декабря спасатели пожарной службы в Биробиджане отправились на место возгорания по улице Осенней. Владелец пострадавшего автомобиля Жигули включил котел обогрева двигателя, но не ожидал, что поехать сегодня уже никуда не получится.

Спустя время, из-под капота пошел дым, увидев который, мужчина попытался самостоятельно решить проблему огнетушителем. Однако, быстро поняв бесперспективность затеи, позвонил пожарным.

Спасателям в составе пяти человек и одной единицы техники удалось ликвидировать возгорание, но сохранить автомобиль в исправном состоянии уже не представлялось возможным. В итоге Жигули выгорел полностью.

Предположительной причиной возгорания называется неисправность узлов и агрегатов автомобиля, возможно, также вместе с замыканием проводки. Сотрудники отдела надзорной деятельности продолжают устанавливать обстоятельства и ущерб.

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