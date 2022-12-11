Парту Героя в честь обладателя Ордена Красной Звезды открыли в Хабаровске

Первыми за парту сядут ученики 11-го класса, отличившиеся в учебе Фото: Администрация Хабаровска

Торжественное открытие парты Сергея Николенко состоялось в лицее имени Сергея Николенко. Объект представляет собой стол с фотографией героя, а также его биографией и достижениями. Возможность сидеть за такими партами получают ученики с наиболее выдающимися показателями в учебе и общественной работе.

- Для нас это большой почет, огромная ответственность, потому что этот молодой человек – наш ученик. Мы очень гордимся, что наша школа носит имя героя. Каждый год первого сентября мы собираем ребят возле мемориальной доски, посвященной Сергею Николенко. Мы знакомим детей с его биографией, его творчеством, потому что он писал стихи. Теперь у ребят будет дополнительный стимул лучше учиться, - рассказала Людмила Левкова, директор Правового лицея имени Сергея Николенко.

Родившемуся в Хабаровске Сергею Николенко посмертно присвоен Орден Красной Звезды за несение службы в Афганистане. 6 декабря 1985 года группа разведки с его участием в районе населенного пункта Каталак обнаружила и уничтожила склад боеприпасов. По возвращению в часть вертолет был сбит.

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