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НовостиОбщество11 декабря 2022 7:11

Зима сжалится над Хабаровском 12 декабря

Морозы временно отступят от столицы Хабаровского края
Богдан СМЫШЛЯЕВ
Пройтись по улице можно будет без опасений за переохлаждение

Пройтись по улице можно будет без опасений за переохлаждение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Существенные осадки обойдут Хабаровск стороной в первый день новой рабочей недели. Ночью температура опустится до -21 градусов, зато днем не стоит опасаться холодов, так как термометр не опустится ниже -10 градусов. Ветер юго-западный и юго-восточный со скоростью до 11 метров в секунду.

В южных районах ситуация аналогична столице края – осадков не планируется. Ночью следует одеваться теплее – ожидается до -25 градусов, но днем вполне можно ждать -8 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.

В центральных районах края также не стоит жать серьезных осадков, но ночью вообще лучше не высовываться, так как воздух может охладиться до -33 градусов, однако днем возможны даже -8 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.

В северных районах также лучше провести ночь где-то в теплом помещении, так как температура может упасть до тех же -33 градусов. Днем, впрочем, будет не сильно приятнее – до -28 градусов. Ветер юго-западный и западный со скоростью до 14 метров в секунду.

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