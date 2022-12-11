Зима сжалится над Хабаровском 12 декабря

Пройтись по улице можно будет без опасений за переохлаждение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Существенные осадки обойдут Хабаровск стороной в первый день новой рабочей недели. Ночью температура опустится до -21 градусов, зато днем не стоит опасаться холодов, так как термометр не опустится ниже -10 градусов. Ветер юго-западный и юго-восточный со скоростью до 11 метров в секунду.

В южных районах ситуация аналогична столице края – осадков не планируется. Ночью следует одеваться теплее – ожидается до -25 градусов, но днем вполне можно ждать -8 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.

В центральных районах края также не стоит жать серьезных осадков, но ночью вообще лучше не высовываться, так как воздух может охладиться до -33 градусов, однако днем возможны даже -8 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.

В северных районах также лучше провести ночь где-то в теплом помещении, так как температура может упасть до тех же -33 градусов. Днем, впрочем, будет не сильно приятнее – до -28 градусов. Ветер юго-западный и западный со скоростью до 14 метров в секунду.

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