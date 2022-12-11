В Магадане иномарка вылетела с дороги и сбила дорожный знак

Водитель не уследил за скоростью, находясь на заснеженной дороге. Фото: magadanmedia.ru

Утром автобусная остановка рядом с Набережной реки Магаданки пострадала от корпуса автомобиля Тойота Витц, водитель которого не справился с управлением. Как установили прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС, 32-летний водитель ехал на скорости, небезопасной для движения по заснеженной дороге.

Автомобиль в моменте перестал слушаться, в результате чего Тойота вылетела с дороги. Продолжая бесконтрольное движение, водитель зацепил знак «Место остановки автобуса», склонив его вбок. А остановился автомобиль только влетев в сугроб снега.

Сотрудниками ГИБДД проводится проверка по факту аварии. Несмотря на потерю управления, удалось обойтись без человеческих травм. Повреждения имеют только у Тойоты и дорожного знака.

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